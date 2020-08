"Fire Away" è il nuovo singolo del di Ben Dj, artista italiano di origine tunisina a suo agio tra vip party, festival ed emozioni musicali. Dal 28 agosto "Fire Away" è disponibile sui siti di streaming musicale come YouTube (https://youtu.be/Gz7PsjZmopY) e Spotify (spoti.fi/32HEu9A) e presto sarà possibile anche scaricarlo su Beatport.

"Fire Away", che esce sull'italiana Ego Music, è un brano ricco di melodia e di ritmo. Segue gli ottimi risultati di "Good Life", realizzata da Ben Dj in collaborazione con Brawo e Romy Dya, che ha interpretato brani per David Guetta e Martin Garrix. "Good Life", remixata tra gli altri da Deep Chills, Lovtaire e Kuazo ha superato i 250.000 stream...

"E' stata un'estate di grandi soddisfazioni per me", racconta Ben Dj. "Serate, party, dj set, musica e sorrisi ogni notte, tra ville private e top club come il Twiga Forte dei Marmi. Quando sono in console cerco di trasmettere emozioni e e positività. In un periodo difficile come questo credo sia ancora più importante."

"Curo la parte musicale di dinner show da sempre, sembra facile ma non lo è affatto", spiega l'artista, che è di casa a Milano da sempre. Tra i tanti personaggi che ha fatto divertire nelle ultime settimane, lo sappiamo dalla sua pagina Instagram, ecco Andrea Pirlo, nuovo allenatore della Juventus e quindi nel cuore di Ben Dj (juventino), Federica Nargi, Mariana Rodriguez (...)

Ben Dj, tra l'altro, è stato tra i primi dj a riprendere ad esibirsi con continuità. Tra luglio e agosto 2020 è stato in console soprattutto al Twiga Forte dei Marmi ma non solo. Tra vip, splendide girls, cibo d'eccellenza e dinner show che sanno emozionare, la sua estate è quella di chi ha la fortuna di godersi la vita anche in un periodo difficile, rispettando le regole.







CHI E' BEN DJ?

Ben Abdallah Taoufik aka Ben Dj, è un dj italiano di origini tunisine molto conosciuto a livello nazionale ed internazionale. I suoi dj set lo portano sempre in giro per il mondo da Miami ad Ibiza, dall'Europa all'Asia, passando dall'Arabia Saudita e, ovviamente, per le console dei top club italiani. E' spesso il protagonista musicale di feste esclusive, ad esempio dei party legati al mitico The Cal, il Calendario Pirelli. E' accaduto negli scorsi anni a New York, Milano (…), mentre nel 2020, quando si è presentato The Cal 2021, Ben Dj era in console a Verona. A Milano, la città in cui vive da tempo, molti degli hot spot della città si affidano alla sua musica: dal Bullona, al Canteen, fino al Cost, dove è resident del giovedì Unconventional Thursday. Come se non bastasse, nell'estate 2019 è stato il dj di riferimento dell'esclusivo Lio Costa Smeralda, a Poltu Quatu, mentre nella primavera dello stesso anno era spesso in tv, su Canale 5, nel cast di "All Together Now". Dopo "Good Life", a fine agosto 2020 su EGO esce "Fire Away".



BEN DJ / MEDIA INFO - FOTO - SOCIAL

http://lorenzotiezzi.it/ben-dj/