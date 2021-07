L'uso di controsoffitti in marmo non è una moda nuova. Il marmo è stato utilizzato per migliaia di anni sia per scopi decorativi che funzionali all'interno della progettazione architettonica. Naturalmente, i primi usi del marmo sono apparsi principalmente in edifici pubblici, religiosi o governativi a causa delle grandi spese e degli sforzi per estrarre il materiale.

Quindi come ha fatto il marmo a trovare la sua strada in casa? Da dove nasce l'idea di realizzare un mobile bagno in marmo? E perché l'uso del marmo nel design della casa di oggi è diventato così diffuso? Un breve tour attraverso l'uso storico del marmo può far luce su ciascuna di queste domande.

Pochi materiali evocano la vita di fascia alta in modo semplice ed efficace come il marmo. È stato utilizzato per alcune delle strutture più importanti del mondo, dal Pantheon a Roma e il Taj Mahal ad Agra a edifici più contemporanei, come il Marble Arch di Londra e il Peace Monument a Washington DC. Prediletto dagli artisti fin dall'antichità, fu in piena fioritura durante il Rinascimento: il “David” di Michelangelo è solo una delle sculture in marmo che hanno contribuito a plasmare il concetto occidentale di estetica. Questo patrimonio artistico e storico ha conferito al materiale un notevole grado di potere culturale ed è diventato un simbolo globale di gusto raffinato e raffinatezza.

Inizialmente, il marmo veniva utilizzato in Grecia per strutture importanti come il tempio dell'Olimpo, il Teseo e parti del Partenone. Poiché il processo di estrazione della pietra era lungo e arduo, l'uso del materiale non veniva utilizzato in casa. È stato principalmente tagliato in blocchi e utilizzato per sculture, facciate murarie e pavimenti.

La pratica dell'uso del marmo (in connessione con altre pietre naturali come il granito) è iniziata perché i metodi originali di costruzione di edifici importanti o simbolici non fornivano una soluzione duratura. Prima dell'uso della pietra naturale, le strutture greche erano fatte di legno. Ma i Greci e i Romani riconoscevano la durabilità della pietra naturale e soprattutto la bellezza del marmo. Con il miglioramento dei metodi di approvvigionamento del marmo e la riduzione dei costi e dei tempi, il marmo iniziò ad apparire all'interno delle case dei Greci e dei Romani. Tuttavia, veniva utilizzato principalmente come materiale da costruzione nei bagni e nelle stanze principali utilizzate per lo svolgimento degli affari. Il marmo serviva come segno di ricchezza.

Alcuni dei marmi più famosi utilizzati provengono dall'Italia. I romani utilizzavano il marmo di Carrara e Calacatta sia per le sculture che per le costruzioni. Nelle case, invece di usare blocchi, il marmo veniva tagliato in lastre e usato come fascia sopra un mattone e malta. I romani consideravano il marmo di Carrara e il marmo Calacatta i migliori per il loro colore bianco puro.

Il marmo ha continuato a significare ricchezza sia in epoca rinascimentale che vittoriana. Considerando che esisteva ancora un grande grado di difficoltà e spese per ottenere il marmo, serviva ancora solo come materiale da utilizzare nelle chiese, negli edifici governativi e nei palazzi.

Quindi, se l'uso del marmo nel corso della storia era stato riservato esclusivamente ai ricchi, perché i controsoffitti e i pavimenti in marmo si trovano oggi in così tante case?

I vasti miglioramenti tecnologici hanno reso l'estrazione del marmo più veloce ed efficiente che mai. L'uso del taglio a umido con lame specializzate e attrezzature elettriche che possono facilmente trasportare la pietra significa un costo di produzione molto più basso. Anche i metodi di lucidatura riducono notevolmente il tempo e lo sforzo per creare il piano lavabo o il piano di lavoro in marmo perfetto. Grazie a questi progressi, praticamente chiunque può permettersi di avere in cucina un bellissimo piano di lavoro bianco in marmo di Carrara o un bancone in marmo Statuario. E non solo il costo per l'aggiornamento ai controsoffitti in marmo è gestibile, ma anche i vantaggi di avere un materiale altamente durevole e resistente agli urti in cucina e nel bagno offre ai proprietari di casa un buon ritorno sull'investimento se la casa viene mai venduta.

Con il contributo di Le Pietre Srl