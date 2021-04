Non è una primavera facile, quella che stiamo vivendo nel 2021... ma ascoltando un po' di musica di qualità, ogni problema, anche i più difficili, diventa un po' meno complicato da sopportare. Ecco perché Sandro Murru, dj producer sardo conosciuto in mezzo mondo per la qualità delle sue tante produzioni musicali, non smette certo di regalare musica ed energia.

Da tempo, se non in zona gialla e bianca, non è più possibile divertirsi nei locali... ma Murru continua con il suo programma quotidiano SoundBack, il suono che ritorna, su Radio Supersound, ogni giorno dalle 15 alle 16.

E a differenza di chi, ovvero moltissimi dj, ha puntato su scenari da sogno, droni e atmosfere da star del mixer, Sandro Murru Kortezman ha scelto la continuità e proporre musica che piaccia davvero a chi è a casa e ancora oggi, dopo oltre un anno di pandemia, non può uscire di casa la sera… e lo fa facendo divertire con scenari virtuali che a volte strappano il sorriso. In un fermo immagine lo vediamo qui mixare in un'Apecar che è tutto un programma…

Proprio a tutti, a tutti gli italiani, sono infatti dedicate, ogni sabato le sue due dirette social. Dalle 22:30 alle 23.30 il dj producer sardo è su Facebook - https://www.facebook.com/sandromurrukortezman - Dalle 23:30 è invece su Instagram - https://www.instagram.com/sandromurru_dj/ - L'iniziativa è supportata da diversi partner tra cui Pischedda Carburanti Cagliari.

Sandro Murru ha alle spalle trent'anni di carriera come dj, producer e speaker radiofonico. Dopo un periodo di stop in cui ha comunque continuato a far ballare la sua Sardegna e non solo, sia in radio sia nei locali, l'artista è tornato a lavorare con piacere successo nel suo studio. E i risultati non si stanno facendo attendere. "Le sonorità che ho sempre amato, black, soul, disco, nu disco e pure house tech e funk, finalmente stanno tornando e la cosa non può non rendermi felice", racconta. Dopo aver pubblicato con Mitch B., Fenu, Zen ed Abigail un'energica cover di "Respect", il classico intramontabile di Aretha Franklyn, sono in arrivo nuovi remix uno dei suoi tanti successi, "La Rumba Latina".