Vi era nervosismo tra i 6mila passeggeri bloccati all'interno della nave da crociera Costa Smeralda che dovevano sbarcare a Civitavecchia.

Il sindaco Ernesto Tedesco non aveva permesso loro di scendere a terra, sebbene la Sanità Marittima ne avesse autorizzato lo sbarco.

Tutto per l'allarme è scattato a causa di una donna cinese i cui sintomi indicavano la possibilità che fosse stata colpita dal coronavirus.

In serata, però, sono risultati negativi i test delle analisi svolte presso lo Spallanzani di Roma, sia per la donna che per il marito che la accompagnava nel viaggio.

Nel frattempo, il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dichiarato che l’epidemia del nuovo coronavirus cinese è un’emergenza sanitaria pubblica di rilievo internazionale.