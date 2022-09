Questa è certamente la frase più celebre di Gandhi, e mi è molto cara: «Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo».

È straordinariamente potente e sono certo che anche voi ne riuscite a cogliere la platealità del significato. Però, pur apprezzandola noi tutti, condividendola e sapendo benissimo che il mondo non potrebbe mai cambiare se ciascuno di noi rimane uguale, è difficilissimo adottare quel comportamento: “essere noi il cambiamento…”, affinché tutto cambi insieme a noi.

Fin quando si tratta di leggerla e condividerla va tutto bene; praticarla è davvero un altro discorso. Scatta quel pensiero: «E perché io per primo…? Inizi a cambiare qualcun altro!».

Può essere per qualunque banalità, come cessare dall'oggi al domani di gettare cartacce a terra, tanto c'è il servizio di spazzamento; oppure non occupare mai più un posto per disabili, anche solo per un attimo; evitare di alzare il volume dello stereo mentre il vicino dorme dopo il turno di notte. Poi ci sono questioni molto più serie e davvero difficili da seguire, come il diventare profondamenti onesti e prendersi sempre le proprie responsabilità.

Ed è costantemente quello il problema: perché farlo a prescindere dagli altri?

Anche noi, in tante altre cose, siamo disturbati o vessati per comportamenti sbagliati che gli altri non sembrano proprio voler cambiare.

Gandhi non la pensava così. E cambiò per primo senza badare a cosa volessero fare gli altri. E diventò il padre della non violenza liberando il suo paese dal colonizzatore britannico armato fino ai denti. Le armi non servirono a niente!

Se lui ha potuto fare qualcosa di così grande, se è stato l'ispirazione del suo popolo e di personalità come Martin Luther King, Mandela, Suu Kiy, se ha potuto tramandarci questa sua potente frase, allora noi possiamo fare qualcosa di almeno molto più piccolo: iniziare con modesti cambiamenti quotidiani nel rispetto dei nostri simili e del bene pubblico.

E non ci curiamo di cosa faranno gli altri. Noi… cambiamo lo stesso!