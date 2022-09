Nella nota seguente sono indicate le decisioni prese questo venerdì dai ministri dei Paesi membri dell'Ue che hanno in carico le problematiche relative all'Energia nel Consiglio tenutosi in mattinata per approva misure di emergenza per la riduzione dei prezzi dell'energia.

I ministri hanno raggiunto oggi un accordo politico su una proposta di regolamento del Consiglio per affrontare il problema dei prezzi elevati dell'energia. Il regolamento introduce misure comuni per ridurre la domanda di energia elettrica e per raccogliere e ridistribuire le eccedenze di ricavi del settore energetico ai clienti finali. Viviamo in tempi eccezionali e stiamo lavorando in modo eccezionalmente veloce, coordinato e solidale per formare un fronte unito contro il continuo armamento delle forniture energetiche da parte della Russia. L'accordo raggiunto oggi porterà sollievo ai cittadini e alle imprese europee. Gli Stati membri appiattiranno la curva della domanda di elettricità durante le ore di punta, il che avrà un effetto positivo diretto sui prezzi. Gli Stati membri ridistribuiranno i profitti in eccesso dal settore energetico a coloro che stanno lottando per pagare le bollette.



Riduzione della domanda di energia elettricaIl Consiglio ha convenuto un obiettivo di riduzione globale volontario del 10% del consumo lordo di elettricità e un obiettivo di riduzione obbligatoria del 5% del consumo di elettricità nelle ore di punta. Gli Stati membri individueranno il 10% delle loro ore di punta tra il 1° dicembre 2022 e il 31 marzo 2023, durante le quali ridurranno la domanda. Gli Stati membri saranno liberi di scegliere le misure appropriate per ridurre il consumo per entrambi gli obiettivi in ​​questo periodo.

Tetto sui ricavi di mercato per gli inframarginaliIl Consiglio ha deciso di limitare i ricavi di mercato a 180 euro/MWh per i produttori di elettricità, compresi gli intermediari, che utilizzano le cosiddette tecnologie inframarginali per produrre elettricità, come le energie rinnovabili, il nucleare e la lignite. Tali operatori hanno realizzato guadagni finanziari inaspettatamente ingenti negli ultimi mesi, senza che i loro costi operativi fossero aumentati. Ciò è dovuto al ruolo del carbone e del gas come fonti marginali di determinazione dei prezzi che attualmente gonfiano il prezzo finale dell'elettricità.Il livello del tetto indicato è stato ritenuto congruo per preservare la redditività degli operatori ed evitare di ostacolare gli investimenti nelle energie rinnovabili.Gli Stati membri hanno convenuto di utilizzare misure di loro scelta per raccogliere e reindirizzare le entrate in eccesso verso il sostegno e la protezione dei clienti finali di energia elettrica. Gli Stati membri hanno introdotto alcune flessibilità in relazione alle loro esigenze nazionali e le misure in vigore già adottate. Questi includono la possibilità di fissare un tetto massimo di entrate più elevato, utilizzare misure che limitino ulteriormente le entrate di mercato, differenziare tra le tecnologie e applicare limiti alle entrate di altri attori. Nelle situazioni in cui la dipendenza netta dalle importazioni di uno Stato membro è uguale o superiore al 100%, questi concluderanno un accordo entro il 1° dicembre 2022 per condividere adeguatamente le entrate eccedentarie con lo Stato membro esportatore. Anche altri Stati membri sono invitati a concludere tali accordi.



Contributo di solidarietà per il settore dei combustibili fossiliGli Stati membri hanno convenuto di fissare un contributo di solidarietà temporaneo obbligatorio sui profitti delle imprese attive nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e delle raffinerie. Il contributo di solidarietà sarà calcolato sugli utili imponibili, determinati dalle norme fiscali nazionali nell'anno fiscale che inizia nel 2022 e/o nel 2023, che superano un aumento del 20% dell'utile imponibile medio annuo dal 2018. Il contributo di solidarietà si applica oltre alle normali tasse e imposte applicabili negli Stati membri.Gli Stati membri possono mantenere misure nazionali equivalenti al contributo di solidarietà a condizione che siano compatibili con gli obiettivi del regolamento e generino proventi almeno comparabili.Gli Stati membri utilizzeranno i proventi del contributo di solidarietà per fornire sostegno finanziario alle famiglie e alle imprese e per mitigare gli effetti degli elevati prezzi al dettaglio dell'elettricità.

Misure al dettaglio per le PMIIl Consiglio ha convenuto che gli Stati membri possono fissare temporaneamente un prezzo per la fornitura di elettricità alle piccole e medie imprese per sostenere ulteriormente le PMI alle prese con prezzi elevati dell'energia. Gli Stati membri hanno inoltre convenuto di poter fissare, in via eccezionale e temporanea, un prezzo per la fornitura di elettricità inferiore al costo.

ApplicazioneLe misure sono di natura temporanea e straordinaria. Si applicheranno dal 1° dicembre 2022 al 31 dicembre 2023. Gli obiettivi di riduzione dei consumi energetici si applicano fino al 31 marzo 2023. Il massimale obbligatorio sui ricavi di mercato si applica fino al 30 giugno 2023.Gli Stati membri hanno introdotto esenzioni specifiche per Cipro e Malta.



Prossimi passiIl regolamento sarà formalmente adottato con procedura scritta all'inizio di ottobre. Sarà quindi pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UE ed entrerà in vigore il giorno successivo.L'UE ha subito un insolito aumento dei prezzi dell'energia, ulteriormente aggravato dall'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina. I paesi dell'UE sono uniti e coordinano strettamente i loro sforzi in uno spirito di solidarietà per garantire l'approvvigionamento energetico dell'UE e mitigare l'impatto dei prezzi elevati dell'energia sui consumatori e sull'economia.In tale contesto, facendo seguito agli orientamenti politici forniti dal Consiglio in occasione del Consiglio straordinario sull'energia del 9 settembre, la Commissione ha presentato, il 14 settembre 2022, una proposta di regolamento del Consiglio su un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati.La proposta integra le iniziative e la legislazione dell'UE esistenti, adottate negli ultimi due mesi per mantenere l'energia accessibile e garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'UE, come il regolamento sulla riduzione della domanda di gas, il regolamento sullo stoccaggio del gas, la creazione di una piattaforma energetica dell'UE e iniziative di sensibilizzazione per la diversificazione delle fonti di approvvigionamento. Le misure integrano anche le iniziative proposte nell'ambito di REPowerEU nel maggio 2022.



Giovedì, Palazzo Chigi aveva commentato così l'attuale crisi energetica ed il modo di affrontarla in ordine sparso da parte dei Paesi membri dell'Ue, dopo che anche la Germania, dopo essersi opposta ad una proposta comune dell'Ue su un tetto al prezzo del gas, ha varato una misura da 200 miliardi di euro a supporto di famiglie e imprese per non aumentar loro i prezzi delle bollette di luce e gas:

"La crisi energetica richiede da parte dell’Europa una risposta che permetta di ridurre i costi per famiglie e imprese, di limitare i guadagni eccezionali fatti da produttori e importatori, di evitare pericolose e ingiustificate distorsioni del mercato interno e di tenere ancora una volta unita l’Europa di fronte all’emergenza. Davanti alle minacce comuni dei nostri tempi, non possiamo dividerci a seconda dello spazio nei nostri bilanci nazionali. Nei prossimi Consigli Europei dobbiamo mostrarci compatti, determinati, solidali - proprio come lo siamo stati nel sostenere l’Ucraina".

Quello che si è deciso oggi, però, ben lontano da ciò che sarebbe servito a "tutta" l'Europa per affrontare la crisi. Le proposte varate oggi, potevano tranquillamente essere prese dai singoli Stati membri autonomamente.

Adesso, chi potrà fare debito per aiutare famiglie e imprese potrà avrà indubbi vantaggi su altre nazioni che debito ulteriore non potranno farlo. Le ricadute sulle imprese e sulle famiglie sono facilmente immaginabili e lo stesso sulla tenuta sociale di quelle nazioni e della stessa Europa, inhtesa come Unione.