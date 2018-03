Scontro mortale sulla Cilentana: perde la vita 70enne

22/02/2018 14:29 - L'agenzia di stampa palestinese Wafa ha diffuso la notizia della morte di un palestinese di 33 anni, Yasin Omar Saradeeh, precedentemente arrestato dai militari israeliani in seguito agli scontri… (Giuseppe Ballerini)

20/11/2017 00:41 - CANOSA SANNITA - È deceduto all'alba di oggi nel reparto di Rianimazione dell'ospedale civile di Pescara il 79enne di Canosa Sannita (Chieti) che tre giorni fa era rimasto coinvolto in un incidente… (AbruzzoWeb Notizie)

Perù: Scontro tra autobus a nord di Lima: oltre 25 le vittime

03/01/2018 04:37 - In America Latina l’anno appena iniziato è fatalità coinciso con una seria di gravi incidenti in latino america. A pochi giorni dallo scoccare del 2018 a Cuba si sono contati morti e feriti per un… ([ThisIsCuba])