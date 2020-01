in radio e sulle principali piattaforme digitali il singolo della band abruzzese.

Viola è un brano che evidenzia, attraverso delle metafore, le difficoltà che abbiamo nell’approccio con la vita e nelle problematiche che siamo chiamati ad affrontare ogni giorno.

Il punto forte del brano indica che i momenti di difficoltà vanno affrontati perché saranno loro stessi che ci porteranno a crescere.

In particolare, la frase “ a me l’inverno piace con la neve” sta ad indicare che in presenza di un problema, è giusto affrontarlo in tutte le sue difficoltà perché anche la sofferenza ci porta a crescere e maturare.

Il brano, inoltre, vuole anche insegnarci a trovare sempre un fattore positivo all’interno delle negatività.

Questo aspetto viene evidenziato nell’arrangiamento musicale e nel video, dove gli attori associano movenze e gestualità allegre ad un testo prettamente triste.

Il gruppo nasce a Silvi Marina (TE) nel 2017 da un incontro casuale di Matteo Colleluori Cantautore, Cristian Sorrenti Chitarrista e Simone Cerratti Bassista.

I tre iniziano a suonare insieme nei locali della costa abruzzese, riproponendo grandi classici di artisti Italiani.

Nel 2018, intraprendono un percorso discografico per il loro primo album con l’etichetta “Cantieri Sonori” di Roma, dove iniziano a comporre il loro primo disco.*

In quell’anno viene definito il nome del gruppo “Le crisi del colle”.

Su tutti i digital store sono già disponibili due inediti: “Non Prendere In Giro Gli Incubi” e“Frammenti” di cui sono autori ed interpreti.

La rock band abruzzese unisce la dolcezza dei testi di Matteo con l’energia del rock di Cristian e la precisione della scuola Jazz di Simone.



https://www.instagram.com/lecrisidelcolle_official/

https://open.spotify.com/artist/713T9Ttcu9kHvY69d1ZTBM