58.ma Edizione Premio Nazionale Frascati Poesia Antonio Seccareccia

“Il sogno della poesia”

Al via la 58esima Edizione del Premio Nazionale Frascati Poesia Antonio Seccareccia.

Siamo ormai in prossimità della cerimonia conclusiva che decreterà il 58° vincitore del Premio Nazionale Frascati Poesia Antonio Seccareccia, che ha visto vincere, nella sua lunga storia, il meglio della poesia italiana, da Alberto Bevilacqua a Diego Valeri, da Carlo Betocchi ad Andrea Zanzotto, da Valerio Magrelli a Milo De Angelis, da Valentino Zeichen a Roberto Deidier e in ultimo Davide Rondoni.

L’Associazione Frascati Poesia in collaborazione con il Comune di Frascati , Assessorato alla Cultura, per tutto l’anno lavora a costruire un ponte relazionale tra il Premio e gli studenti del territorio, con la convinzione che la lettura della poesia sia un insegnamento che vada tramandato alle nuove generazioni.

Per tutto il mese di Novembre infatti si svolgeranno iniziative dedicate alla poesia nelle e per le scuole.

Il Premio si avvale del patrocinio ed intesa con associazioni ed enti quali: il Comune di Galluccio, la Comunità Montana ‘Monte S. Croce’, la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, il Parco Regionale dei Castelli Romani, la Strada dei Vini dei Castelli Romani, l’Azienda Vinicola Telaro e l’Azienda Vinicola Delli Colli di Galluccio.



Le manifestazioni per il 58° Premio Nazionale Frascati Poesia Antonio Seccareccia, dal titolo – quest’anno – “Il sogno della poesia” prenderanno il via:



Martedì 6 novembre alle ore 10.30, Auditorium Scuderie Aldobrandini – Frascati, dove gli studenti degli Istituti Comprensivi di Frascati e dell’Istituto Comprensivo Roccamonfina/ Galluccio per l’iniziativa “Lettere di un soldato al fronte” - Premio Frascati Giovani Ugo Reale, con Fabrizio Senzacqua e Mirella Tribioli, mentre il pomeriggio alle ore 15,30, per la stessa iniziativa ,sarà la volta degli studenti degli Istituti Superiori del territorio.



Giovedì 8 novembre alle ore 10.30, Auditorium Scuderie Aldobrandini - Frascati , i bambini delle scuole primarie degli Istituti Comprensivi Frascati e Frascati 1, incontreranno lo scrittore Valter Casagrande, per l’iniziativa “Parole che rinascono”, letture dei piccoli studenti tra testi poetici, immagini e musica. Interviene Anna Maria Crisanti.



Giovedì 15 novembre alle ore 10.30, Auditorium Scuderie Aldobrandini sempre nell’ambito dell’iniziativa “ Parole che rinascono” incontro con il poeta Francesco Dalessandro. Intervengono Francesca Giuseppina Nieddu e Patrizia Pallotta. Partecipano i bambini delle scuole primarie degli Istituti Comprensivi di Frascati e i bambini dell’Istituto Comprensivo Roccamonfina/ Galluccio ( CE).

Incontro con i Finalisti del Premio Frascati Poesia Antonio Seccareccia

Paolo Del Colle: “Nuda proprietà”, ed. Melville

Zara Finzi: “Le forme della neve” Manni

Valentino Ronchi: “Primo e parziale resoconto di una storia d’amore” ed. Nottetempo

Giovedì 29 novembre alle ore 17.00, presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.

Venerdì 30 novembre alle ore 10.30, Auditorium Scuderie Aldobrandini gli studenti degli Istituti Comprensivi del territorio incontrano i poeti. Con Alberto Toni mentre alle ore 15,30 i poeti incontreranno gli studenti degli Istituti Superiori del territorio e verranno presentati da Domenico Adriano.

Sabato 1 dicembre 2018 alle ore 18.00, Cerimonia di Premiazione della 58° edizione del Premio Nazionale Frascati Poesia Antonio Seccareccia e della IX edizione del Premio Frascati Giovani Ugo Reale.

Intervento musicale di Annalaura Cavuoto.



Info: Frascati Poesia tel. 06.94184575

email: frascatipoesia@comune.frascati.rm.it

www.frascatipoesia.it