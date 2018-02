In moto nel carnevale sardo: ecco il mini tour MotoCarrasecare Tour 2018

Primo appuntamento sardo dei Pastori in Moto per il 2018. Sabato 10 e domenica 11 febbraio il MotoCarrasecare Tour 2018 entrerà nel cuore delle tradizioni isolane per il periodo carnevalesco, fatte di mistero, magia e divertimento.

Il carnevale sardo

La Sardegna ha tradizioni uniche al mondo in tema di carnevale, che in sardo prende il nome di Carrasecare. Le feste di questo periodo sono ancora legate a doppio filo alla superstizione e ad alcuni personaggi del mondo agro pastorale. Dai Mamuthones agli Issohadores di Mamoiada, senza dimenticare la presenza dei cavalli nelle tradizioni: a Benetutti la pentolaccia si svolge infatti a cavallo e coinvolge l’intera regione, mentre a Oristano va in scena la Sartiglia, dedicata questa ai gremi locali e legata al periodo di dominio catalano oristanese. Senza dimenticare il carnevale bosano, un mix di follia, satira, irriverenza e superstizione.