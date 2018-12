"Senza sicurezza non c'è divertimento": la parola a Paolo e Francesco Battaglia (Costez)

Quella di Corinaldo è una tragedia che senz'altro fa riflettere i gestori e gli organizzatori di eventi. Tra di loro Paolo e Francesco Battaglia, che nel 2007, dopo tante esperienze di successo nell'ambito dell'intrattenimento, hanno creato Costez. Oggi gestiscono Hotel Costez, bar a Cazzago (BS) e organizzano eventi al Nikita #Costez, discoteca a Telgate (BG).

"Le feste e i locali legati al brand Costez sono di divertimento e ore passate in tranquillità con gli amici. Nei nostri eventi pensiamo sempre prima di tutto al benessere di chi partecipa", raccontano. "Da sempre pensiamo che la sicurezza non sia solo un costo, o soltanto un nostro dovere. Semplicemente. è la prima condizione per far si che il pubblico possa rilassarsi e quindi divertirsi", spiegano Paolo e Francesco Battaglia.

"Pure da noi, al Nikita #Costez qualche tempo fa (era il 6 gennaio 2018) qualcuno usò uno spray al peperoncino in pista. Il sistema e le procedure di sicurezza funzionarono alla perfezione e il problema riuscimmo a superarlo. E' davvero difficile proporre una soluzione all'uso folle di questi dispositivi. I ragazzi forse sottovalutano la loro pericolosità ed è provato che spesso li usa chi ruba per coprirsi la fuga", continuano.

Da sempre poi nei locali Costez si fa grande attenzione all'ingresso. "Il consumo di alcolici è sempre riservato ai maggiorenni e le discoteche sono luoghi per giovani, non per giovanissimi. Non abbiamo mai avuto problemi proprio perché non facciamo mai eccezioni sull'età", concludono.

