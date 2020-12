Il primo incontro di mercoledì della 14.esima giornata di Serie A ha visto di fronte Verona e Inter, scese in campo al Bentegodi alle 18:30.

L'Inter che arrivava a questo appuntamento dopo una striscia di sei vittorie consecutive in campionato, non doveva mancare la vittoria per portarsi, almeno momentaneamente, davanti al Milan al primo posto in classifica, dato che il campionato, dopo essere uscita dalle coppe, è rimasto il principale obiettivo della stagione per i nerazzurri.

Prima dell'incontro odierno, le due squadre si erano affrontate 58 volte in Serie A, con 4 successi dei gialloblù, 33 vittorie dell'Inter e 21 pareggi.

Anche in questa occasione il risultato ha rispettato le statistiche, con la squadra di Conte che si è aggiudicata i 3 punti vincendo per 1-2.

I gol sono tutti nel secondo tempo.

La prima marcatura è dell'Inter, al 51', grazie ad una splendida girata al volo di Lautaro Martinez su cross da destra di Hakimi.

Al 63' arriva il pareggio del Verona con Faraoni che supera Young e crossa verso Handanovic. Al portiere dell'Inter la palla sfugge dalle mani con Ilic che è più svelto di Skriniar ad intervenire e a trovare il pareggio.

Al 69' il gol del definitivo vantaggio dell'Inter con Skriniar che di testa finalizza un cross di Brozovic insaccando la palla alla sinistra di Silvestri, che si è limitato ad osservare l'azione, senza essere in grado di poter intervenire.

Un attimo prima del fischio finale l'arbitro dell'incontro, Giacomelli, ha annullato a Lukaku il gol del 3-1.

Vittoria meritata per la squadra di Conte, anche a causa del fatto che il Verona - anche per le molte assenze - è stato meno in partita di quanto Juric ci abbia abituato in passato.

Con questo risultato l'Hellas rimane a 20 punti, comunque nel lato sinistro della classifica, mentre l'Inter si porta in testa con 33 punti, in attesa di conoscere che cosa sarà in grado di fare il Milan impegnato contro la Lazio.