La terza serata di Sanremo 2018: super Virginia, Paoli commovente, Meta e Moro superano l'impasse e ritornano ai vertici delle preferenze

Festival di Sanremo 2018: problemi per Claudio Baglioni?

14/12/2017 17:01 - Problemi per Claudio Baglioni in vista del Festival di Sanremo 2018? A qualche ora dall’annuncio ufficiale del cast della sezione Nuove Proposte e per quella dei Big arriva l’indiscrezione secondo cui… (Velvet Gossip Italia)