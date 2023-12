XRP ha beneficiato nel 2023 della vittoria storica e parziale di Ripple contro la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.

Ora però le cose sono decisamente cambiate e fin quando non viene archiviata del tutto la causa il prezzo di XRP resta sospeso in attesa di un'evoluzione che per ora non arriva. Di contro una buona parte degli analisti è sicura che la SEC sarà costretta a deporre le armi.

In questo modo il prezzo di XRP potrebbe salire insieme a Bitcoin nel 2024, superando la barriera psicologica di 1 dollaro.