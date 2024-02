Un viaggio sonoro tra nostalgia e radioattività pubblicato da McFly Dischi label della famiglia Visory Records.

I Bosco tornano con un nuovo singolo che porta il nome di “Leica”, una canzone commovente che tratta il tema di Cernobyl e la celebre macchina fotografica. La canzone racconta di un'immaginaria scena del 1986, anno di nascita della Leica, in un periodo in cui le persone si trovavano a scattare foto, ignare del disastro che si stava per verificare, senza sapere che non sarebbero mai state meglio di così. Con sonorità simili a quelle di artisti come Niccolò Fabi, Bianco, Baustelle, Brunori e I Cani, i Bosco creano ballate emozionanti sui synth elettronici, intrecciando diverse voci e loop musicali.

Il singolo “Leica”, pubblicato e distribuito da McFly Dischi / Visory Records, è un inno all'amore e alla nostalgia, e con il suo tocco malinconico, riesce a mettere in musica ricordi e rimpianti di grande impatto emotivo.

Storia della band

Bosco è nato a Roma e ci vive, ne parla, ne respira l’aria viziata sognando Berlino e Parigi.

Bosco crea: scrive ballate in bilico sui synth, tra le voci che si intrecciano ed i loop elettronici.

Bosco ascolta, assimila, prova, si prende sul serio quel che basta prima di farsi mandare affanculo.

Bosco è innamorato e non ne fa mistero, soffre, ride, si stona e vorrebbe non finisse.

Bosco è Daniele, Giulia, Francesco e Alessia.

Il progetto Bosco è nato a Roma da Daniele, Giulia, Francesco e Alessia e dal 2015 suona in giro per l’Italia. La band ha all’attivo un album (Era) e un tour nelle principali città italiane.

A gennaio 2024 i Bosco pubblicano per McFly Dischi / Visory Records il singolo “Leica”, che farà da apripista al nuovo lavoro: un EP di 6 tracce, di cui 3 realizzate in collaborazione con Matteo Cantaluppi (TheGiornalisti, Dimartino, Ex Otago, Canova, Fast Animals and Slow Kids, Dardust, Tommaso Paradiso, Bugo, Dente) e altre 3 con la produzione artistica di Andrea Messina (Bartolini, Cost, Levriero) e Gianluca Danaro (Sadside Project, 1789, Supernova Collective).

