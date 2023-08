Questi gli ingredienti della nostra ricetta di Cucina Orecchiette ai Broccoli e Noci

1/2 grammi di orecchiette o maccheroni

4 cucchiai di olio di Oliva

1/2 grammi di broccoli

2 acciughe sotto sale

sotto sale 2 spicchi d’aglio

20 grammi di pangrattato

40 grammi di gherigli di noci

Sale e Pepe secondo il gusto dei vostri commensali

Ricetta di Cucina Orecchiette e broccoli

Mettete i broccoli dentro un cestello per la cottura a vapore e mettetelo su un tegame con dentro l'acqua e fate bollire a vapore per circa 10 minuti oppure fino a quando non vedete che sono sodi.

Mentre state procedendo con la cottura dei broccoli li spezzate e al tempo stesso tritate le noci. Mescolate il tutto. Lavate in acqua le acciughe per levare il sale diliscatelo quindi tagliuzzate finemente.



Fatto questo procedete a sbucciare e quindi tritate l'aglio e fatelo imbiondire nell'olio cercando di starte attenti a non farlo scurire troppo, fatto questo aggiungete le acciughe e sciacchiatele con lo scopo di farle sciogliere.

Mettete i broccoli nel soffritto e li fate saltare a fuoco vivace, aspettate che non prenda colore.

Spolverizzate il pane e le noci.



Fate quindi insaporire per circa 5 minuti avendo premura di mescolare in maniera energica.

Regolate sale e pepe.

Fate infine lessare le orecchiette e li mettete nel tegame con il sugo realizzato, fate insaporire e servite caldi.

