Conte vuole accogliere in Italia una parte dei 49 migranti, Salvini cede?

Da parte del premier Conte, in base a quanto da lui dichiarato nell'intervista per la puntata di Porta a porta di questo martedì, arriva un'apertura per i 49 migranti a bordo delle due navi delle Ong attualmente al largo dell'isola di Malta.

Per Conte «il sistema Italia può supportare eccezionalmente poche donne e pochi bambini con i mariti. Non saranno quattro persone in più a fare la differenza.»

Quindi, Conte sembrerebbe aver deciso di accogliere alcuni dei migranti a bordo delle due navi di SeaWatch e SeaEye. Ma a Salvini lo ha detto?

«Salvini esprime una linea condivisa dal governo, ma se marchiamo nel segno dell’eccezionalità questo caso non credo che la politica del governo venga tacciata di incoerenza o minore rigore - ha detto il premier. -

L’importante è farli sbarcare a Malta: non ha più senso tenere in mare persone in quelle condizioni. C’è un limite oltre cui qualsiasi politica di rigore si deve incontrare con l’intervento concreto. Salvini è una persona ragionevole. Viene tacciato di razzismo e xenofobia ma non ho mai colto in lui questi elementi. Gli parlerò.

Come per i decreti legge ci sono casi straordinari di necessità e urgenza. Non si viene meno alla coerenza se si interviene per il caso di specie.»



Da vedere se Malta accetterà di far sbarcare i profughi. Comunque, Salvini ha già fatto sapere di non essere d'accordo, come dimostra l'immancabile video postato a stretto giro di... social.







Qualcuno nel Governo può pensarla come crede, ha detto Salvini, ma lui non cambia e non cambierà mai idea: «Un cedimento significherebbe riaprire le porte al traffico di esseri umani. Chi vuole salvare vite deve bloccare gli scafisti e le ong che con la loro presenza aiutano lo sporco lavoro degli scafisti. |...|

Nessuno arriverà mai con il consenso mio e della Lega. E se qualcuno, anche all'interno del governo, accetterà di cedere alle imposizioni di scafisti, trafficanti e Ong, non farà un buon servizio a quelle persone.»

Ma Salvini, nel video, pare anche rimettersi a quello che Conte sembrerebbe aver ormai deciso e per questo, come contropartita, ha già anticipato che pretenderà che nella revisione della Fornero e nel reddito di cittadinanza sia incluso tutto, ma proprio tutto, ciò che interessa alla Lega.

Proprio come in una vera e propria alleanza di governo... altro che contratto!