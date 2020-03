In questo "film" non troverete Kurt Russell e neppure John Carpenter a dirigerlo... Quindi a fuggire da Torino non sarà Jena Plissken o qualche suo discendente, ma solo giocatori della Juventus.

Cristiano Ronaldo prima, Higuain, Pjanic e Khedira dopo sono fuggiti dall'Italia, eludendo il divieto di viaggiare e l'isolamento imposto alla squadra dopo che - in tempi diversi - due giocatori bianconeri (Rugani e Matuidi) sono risultati positivi al contagio da SARS-CoV-2.

Chi per un motivo (mamme malate), chi per un altro sono andati via dall'Italia mettendo in atto quella che a tutti è sembrata una fuga dal contagio, tra l'altro inutile oltre che ridicola visto che la Covid-19 è stata classificata come pandemia e, pertanto, è diffusa ovunque.

Una fuga che ha dimostrato poco rispetto per i compagni di squadra, per la società e, soprattutto, per i tifosi che invece non possono "permettersi" di fuggire. Non un bello spettacolo.

Nel caso, poi, il campionato dovesse riprendere, i vari Ronaldo, Higuain, Pjanic e Khedira (sempre che nel frattempo a loro non si aggiungano altri compagni di squadra) dovranno restare due settimane in quarantena prima di poter circolare liberamente e potersi aggregare alla squadra.