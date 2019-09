Niger, il Comandante del COFS in visita alla Folgore in missione

Il Generale di Divisione Nicola Zanelli, Comandante del Comando Interforze per le Operazioni Speciali (COFS) ha visitato l'altro ieri il Quartier Generale della Missione Bilaterale di Supporto in Niger a Niamey.

Nella sua visita il Generale è stato accompagnato dal Colonnello Carmine Vizzuso, Comandante del 185° Reggimento Paracadutisti Ricognizione e Acquisizione Obiettivi (RAO) della "Folgore".

Il Generale è stato ricevuto dal Comandante della missione, il Generale di Brigata Claudio Dei e ha inoltre preso parte alla cerimonia di chiusura del corso di Tecniche di Intervento e di Sicurezza (GIS) della Guardia Nazionale del Niger (GNN) e portato a termine dal team di addestratori delle Forze Speciali dell'Esercito Italiano inquadrati nell'ambito della MISIN su base 185° Reggimento Paracadutisti RAO "Folgore".

Il corso è durato 8 settimane durante il quale in più moduli, sono state impartite lezioni teorico-pratiche sulle fondamentali procedure tecnico-tattiche tipiche delle Forze Speciali impiegate in operazioni in ambiente urbano ed in particolare nella bonifica di ambienti ristretti, tipici dei complessi abitativi.

Gli operatori dei GIS della Guardia Nazionale, sono stati istruiti sulle tecniche di soccorso dei feriti in ambiente tattico e sul corretto maneggio ed utilizzo delle armi individuali in dotazione.

Il corso si è concluso con un'esercitazione presso l'area addestrativa della GNN, nella quale sono state messe in atto le attività didattiche apprese durante le lezioni teorico-pratiche. Il personale della Guardia Nazionale si é classificato fra i primi 10 nel corso TIO precedente, ha partecipato al 2° corso per istruttori, al fine di consentire in futuro, la piena autonomia nella formazione del Gruppo di Intervento e Sicurezza della GNN.

Il Generale ha poi proseguito la sua visita presso l'Ambasciata d'Italia in Niger dove ha incontrato l'ambasciatore Marco Prencipe e il Comandante delle Operazioni Speciali delle Forze Armate del Niger, il Colonnello Maggiore Moussa Salaou Barmou.

La visita si è poi conclusa con la firma dell'Albo d'Onore della MISIN ovvero la Missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Niger. Una missione quella del contingente italiano che ha come obiettivo quello di incrementare le capacità volte al contrasto del fenomeno dei traffici illegali e delle minacce alla sicurezza, in modo da rafforzare le capacità di controllo del territorio da parte delle autorità nigerine del Paesi del G5 Sahel.

la sottile linea rossa