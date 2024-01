Il mondo del gaming ha un nuovo protagonista: il Lenovo Legion Y34wz-30, un monitor da 34 pollici progettato per offrire un'esperienza visiva coinvolgente e prestazioni di alto livello. Con una risoluzione Wide Quad HD di 3440 x 1440 pixel, questo monitor si presenta come una scelta intrigante per gli appassionati di gaming.

Design Elegante, Prestazioni Potenziate

Il Lenovo Legion Y34wz-30 si distingue per il suo design elegante in nero, che si integra perfettamente in qualsiasi setup da gaming. Le dimensioni di 107P x 53l x 23H cm offrono un equilibrio ideale tra ampiezza dello schermo e praticità di posizionamento.

Dettagli sulle Specifiche Tecniche

Con un peso di 10,5 chilogrammi, questo monitor offre tutto ciò di cui hai bisogno per un'esperienza di gioco straordinaria. La risoluzione Wide Quad HD garantisce immagini dettagliate e nitide, immergendoti completamente nell'universo virtuale dei giochi.

Offerte e Opzioni di Pagamento Flessibili

Il Lenovo Legion Y34wz-30 è disponibile sullo Store di Lenovo al prezzo di 899,01€, IVA inclusa. Per rendere ancora più accessibile l'acquisto, Lenovo offre opzioni di pagamento rateale in collaborazione con Cofidis. Un modo conveniente per portare a casa questo potente monitor gaming.

Proteggi il Tuo Investimento con Opzioni Assicurative

Lenovo comprende l'importanza della tranquillità dell'utente. Pertanto, il monitor è disponibile con opzioni assicurative aggiuntive, offrendoti una copertura extra per goderti al meglio la tua esperienza di gioco senza preoccupazioni.

Versatilità con Dispositivi Compatibili

Oltre a essere un eccellente monitor gaming, il Lenovo Legion Y34wz-30 è progettato per la versatilità. La compatibilità con dispositivi come fotocamere lo rende adatto a diverse attività multimediali, ampliando le tue possibilità di utilizzo.

Conclusione: Stile, Potenza e Flessibilità

In conclusione, il Lenovo Legion Y34wz-30 rappresenta un connubio di stile, potenza e flessibilità. Con un design accattivante, prestazioni avanzate e opzioni di pagamento su misura, questo monitor si inserisce perfettamente nelle esigenze dei veri appassionati di gaming.

Per scoprire tutte le offerte disponibili e per acquistare il Lenovo Legion Y34wz-30, visita lo Store ufficiale di Lenovo. Abbraccia la tua esperienza di gioco con un nuovo livello di intensità e chiarezza visiva grazie a questo straordinario monitor gaming.