Un viaggio dentro di sé, alla scoperta del significato spirituale dello Yoga, dei Mantra e della pratica della meditazione sonora come strumento per migliorare la propria vita: nel suo nuovo libro “Il Suono dello Yoga”, Thea Crudi rivela i segreti della vibrazione sonora consapevole, una delle più raffinate pratiche yogiche. Pubblicato il 15 novembre, il libro è disponibile su Il Giardino dei Libri, Amazon, Macrolibrarsi e sarà presentato il 25 novembre alle 21 a Bellaria (RN), in occasione dell'evento "La Donna Sapiens Sapiens", e il 9 dicembre alle 19.30 a Leggiuno (VA), presso il Cenacolo Letterario.

«Il frenetico ritmo della vita moderna può a volte indebolire il legame con la nostra interiorità, rendendolo confuso e distante. Tuttavia, le profonde conoscenze spirituali millenarie dello Yoga e il potere dei suoni sacri dei Mantra ci insegnano che la nostra vera natura è molto più vasta e profonda di quanto spesso percepiamo», spiega Thea Crudi. «“Il Suono dello Yoga” è un manuale di sopravvivenza a questi tempi contemporanei di continua frenesia quotidiana. Mentre affrontiamo le sfide del mondo materiale, possiamo ancora trovare spazi sacri per la contemplazione, la pace interiore e il risveglio spirituale».

Oltre agli insegnamenti scritti, tra le pagine si cela un QRCode per accedere a meditazioni guidate esclusive e a un intero album di Mantra in sanscrito, registrato dall'autrice a Calcutta, in India, con l’accompagnamento di grandi Maestri di musica indiana. La pratica di questi suoni sacri aiuta a focalizzare la mente, a visualizzare e manifestare meglio la realtà e a incarnare ciò che veramente è rappresentato nel profondo dell’anima.

Thea Crudi consegna così molto più di un semplice libro: “Il Suono dello Yoga” è uno scrigno in cui è racchiusa la chiave per entrare in sintonia con le vibrazioni dell’Universo ed entrare in uno stato di equilibrio interiore, attraverso parole, suoni e meditazioni che alleviano e allontanano stress, ansia ed emozioni negative.