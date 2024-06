Un racconto autentico, modellato su un esperienza di vita personale

"Da lontano" è una canzone metaforica di ciò che accade quando non si prende la giusta distanza da situazioni che appaiono sfocate, osservare "da lontano" quasi sempre permette una visione più nitida e completa, un quadro generale necessario per vedere le cose nella sua totalità, fino in fondo; ed è proprio nel finale che la canzone si rivela con una conclusione chiarissima.

Il binario menzionato nella prima strofa rappresenta il tragitto della vita ma anche la realtà, infatti, i protagonisti della canzone si incontrano nel mezzo di un viaggio ed è sempre tra uno spostamento e l'altro che si ritrovano con la volontà di starsi accanto anche se, per diverse ragioni, sono tirati in direzioni opposte.

Racconto autentico, modellato su un esperienza di vita personale; peraltro tematica attualissima se pensiamo alle relazioni ai tempi dei social... rapporti filtrati, nati e consumati su app di incontri senza entrare nel vivo delle emozioni e con l'assenza assoluta di un confronto diretto, poichè, anche se il mondo digitale ha la capacità di annullare virtualmente la distanza tra le persone, è anche vero che anestetizza il bisogno di trovarsi di persona, i rapporti dunque si fanno sempre più freddi e difficili da mantenere nella realtà.

Francesca Battiato cantante Italiana è autrice delle proprie canzoni, ha all’ attivo 6 singoli (di cui l’ultimo lavoro “Da Lontano”) e un album dal titolo “Mi raggiungi” (pubblicato nel 2017) progetto contenente 10 tracce dalle sonorità musicali etno-pop mentre negli ultimi lavori, soprattutto nel singolo “Mr. Las Vegas” (pubblicato nel 2021) si sente un cambio direzionale nella scelta della produzione

Stile e influenze musicali

Francesca arriva da studi musicali jazz, blues, soul, infatti, benchè abbia sempre ascoltato, per tutta la prima parte della sua vita, perlopiù musica italiana e i maggiori cantautori, dopo un percorso in conservatorio ha conseguito la laurea in “studi musicali extraeuropei ad indirizzo afro-americano”. Ha studiato anche con Seth Riggs a Los Angeles

Ha insegnato in differenti scuole tra cui la scuola civica “Suoni dal mondo” e “Yamaha Music School” successivamente ha fondato la sua scuola di canto “StudioVoce 26”.

Dal 2020 la sua voce è stata scelta da Radio104 per la conduzione del programma di intrattenimento “Drive Time”

Ha ideato "Eventi in voce" un format indipendente volto a raccontare e divulgare eventi musicali e non solo (ad es. Festival di Sanremo, Fuori salone, etc..)

In giovanissima età ha partecipato al varietà musicale in onda su Rai 1 “Ci vediamo in TV” ideato e condotto da Paolo Limiti

Ha condotto una sua rubrica musicale “Drops of Music” presso Antenna blu TV di Genova

https://www.instagram.com/battiato.francesca/?hl=it

https://www.youtube.com/channel/UCQ0ca5ZuHkXRBCUqg8tJ82w