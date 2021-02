Castelli infestati, oggetti misteriosi, streghe, fantasmi tutti raccolti in una piccola antologia che raccoglie le storie più strane della Lombardia.

Il Santo Graal di Mantova

Nel corso della storia centinaia di persone sono partite inutilmente per viaggi avventurosi alla ricerca della più importante reliquia della cristianità, il Santo Graal, il sangue di Cristo, ma secondo alcuni per trovarlo non occorre fare troppa strada, basterebbe recarsi a Mantova nella splendida Basilica di Sant’ Andrea Apostolo

Villa de Vecchi, storia della maledetta Casa Rossa

Ad H.P. Lovecraft sarebbe piaciuta: La Casa Rossa, anche se oggi rossa non lo è più, è il soprannome di Villa De Vecchi, fatta costruire da Felice De Vecchi figura rilevante del Risorgimento Italiano, tra il 1854 ed il 1856 come sua residenza estiva, è una stupenda tenuta ottocentesca, ormai in rovina, ma quello che a noi più interessa, è una casa stregata.

Lo spettro del castello di Malpaga

Le storie di fantasmi nascono spesso da storie d’amore finite male e quella di oggi non fa eccezione, oggi raccontiamo la romantica e malinconica storia del fantasma del castello di Malpaga