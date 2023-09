Quest’anno la sfida agli Oscar per il Miglior documentario potrebbe essere tra la Apple che porta nella gara il commovente doc su Michael J. Fox e la sua battaglia contro il Parkinson (Still, A Michael J.Fox Movie) candidato a 7 Emmy Awards e idoneo anche per gli Oscar, e Magnolia Pictures che presenta l’atteso Little Richard: I Am Everything sulla figura iconica di Little Richard che si autodefinì “The Architect of Rock and Roll".

Seguono: The Pigeon Tunnel incentrato sull’ultima intervista al celebre autore di romanzi di spionaggio John le Carré; The Disappearance of Shere Hite ritratto della pioniera dell’educazione sessuale femminile Shere Hite. Senza dimenticare il tenero racconto di Maite Alberdi sull’alzheimer dal titolo The Eternal Memory e la sfida targata Netflix/A24 The Deepest Breath con la campionessa italiana detentrice del record di apnea (Alessia Zecchini). A cui si aggiungono Going to Mars: The Nikki Giovanni Project, Kokomo City, The League e altri 6 progetti particolarmente interessanti.