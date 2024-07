Il nuovo singolo del cantautore bresciano è una canzone pop leggera e ritmata, un invito a vivere il presente senza perdere i momenti migliori della nostra vita.

«La canzone in sé parla ad una persona che sta scattando una foto, e la invita a farlo solo se ne sente la necessità e non per paura di dimenticare il momento che sta osservando; è necessaria una persona che stia dietro all'obiettivo, ma è un peccato doversi perdere i momenti migliori solo per poterli ricordare in futuro.» Ricky Martinelli

“You may take a photograph” è il secondo singolo pubblicato dal giovane cantautore Ricky Martinelli, una canzone pop spensierata ma con un testo riflessivo e profondo.

Il brano si rivolge alla persona che sta fotografando, invitandola a realizzare lo scatto solo se ne sente la necessità e non per paura di dimenticare il momento che sta osservando. È un invito a vivere il presente, a non nascondersi dietro l'obiettivo e a non perdere i momenti migliori solo per poterli ricordare in futuro.

La canzone è stata scritta in una sala prove improvvisata, dedicata alle lezioni di pianoforte, dove si trovava un bellissimo pianoforte verticale. Il brano nella sua versione demo è stato rifinito nell’arrangiamento e produzione da Gabriele Fersini presso il Good Recording Studio di Milano.

Riccardo Martinelli è nato a Brescia il 9 aprile del 2006. Studia chitarra con Marco Tiraboschi e Gabriele Fersini dal 2012, sitar col maestro Ashanka Sen, impara a suonare basso e pianoforte da autodidatta e si dedica allo studio del canto con Luigina Bertuzzi.

Partecipa come cantautore al Tour Music Fest e Tour Music Camp 2023.

Nel 2023 comincia a registrare i suoi brani nello studio di Paolo Costola a Brescia. Il 12 aprile esce il singolo “Picture of two”, il suo esordio discografico per l’etichetta G Records che raggiunge la prima posizione nella classifica cantautori indipendenti del 27 maggio. Il 5 luglio 2024 esce il nuovo singolo “You may take a photograph”.





CONTATTI E SOCIAL

Facebook

Instagram

TikTok

YouTube

Spotify