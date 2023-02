Il nuovo brano di Andrea Falcone in arte DannyWhite

“Danny” racconta la mia vita passata e presente, le amicizie perse, la strada, i rapporti tormentati e, per la prima volta, si mette a nudo per far conoscere la propria storia.

Andrea Falcone, in arte DannyWhite è un cantautore. Si avvicina alla musica rap/trap nel 2015 con un collettivo composto con altri due ragazzi, nel 2017 esce il loro primo album prodotto interamente da sickluke che, da lì in poi, salirà con il suo gruppo (aka Bennydog) sui palchi del nord Italia come apertura a tutti i rapper della scena italiana: Ghali, Sferaebbasta, Tedua, Vegas Jones, Dark polo gang, Achille Lauro, Fred de Palma, Shade. Nel 2019 si stacca dal collettivo per intraprendere la carriera solista, spinto da un’evoluzione musicale e di scrittura. La sua musica vira verso l’indie/rock e il pop/rock senza mai abbandonare qualche sfumatura del rap. Racconta storie d’amore e di vita quotidiana spesso sotto una veste polemica e nel 2020 esce “Boulevard” ft Lemandorle brano che riscuote molto successo entrando in New music friday e Graffiti pop 2, tra le più importanti playlist editoriali italiane.

Nel 2021 partecipa con un brano in collaborazione con Jakido e Marco Ciappelli prodotto da Zero Vicious alla compilation Urban fighter di Olze music distribuita da Sony, il brano conta più di 90.000 ascolti diventando il più ascoltato della compilation ed entrando in traptitude.

Oggi è pronto a tornare alle origini con il nuovo singolo "Danny" dalle sonorità trap/rap.

