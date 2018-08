Al Circo Massimo, i giovani incontrano il Papa per l'evento Siamo qui, organizzato dalla Cei

Sono oltre 70mila i giovani arrivati a Roma da tutta Italia, molti a piedi dopo un pellegrinaggio iniziato lo scorso 3 agosto, per assistere al Circo Massimo all'evento "Siamo qui", organizzato dalla Cei, a cui presiede anche Papa Francesco.

Quello di sabato 11 agosto è un evento che si svolge in due giorni, voluto dalla conferenza episcopale italiana in preparazione al Sinodo dei Vescovi del prossimo ottobre, che avrà come tema "I giovani, la fede e il discernimento vocazionale".

Il programma al Circo Massimo, dopo canti, condivisioni e animazioni del primo pomeriggio, inizia ufficialmente con il Papa che risponderà alle domande dei ragazzi e pregherà insieme a loro.

La festa prosegue poi dalle 21.30 alle 23.30 con lo spettacolo "Vado al Massimo", trasmesso in diretta su TV2000, che vede la partecipazione di cantanti e artisti del mondo dello spettacolo.

Inoltre, per tutta la notte, 19 chiese del centro di Roma sono animate con proposte spirituali, artistiche e culturali dedicate ai giovani.

Domenica mattina, a partire dalle 9.30 è prevista la messa in piazza San Pietro, presieduta dal cardinal Bassetti. A seguire un nuovo incontro con Papa Francesco, che pregherà l’Angelus insieme ai giovani.

Francesco, infine, darà la propria benedizione ai doni che i ragazzi italiani porteranno alla Gmg di Panama: il Crocifisso di San Damiano e la Madonna di Loreto.