Continua l'altalena del numero di contagi Covid in Italia che oggi risultano in crescita, 1.434 nelle ultime 24 ore, con il numero di tamponi effettuati che è stato di 95.990 rispetto ai precedenti 92.403 e con il totale dei casi che adesso è salito a 281.583.

Nel dato odierno, solo la Valle d'Aosta non registra nuovi casi di contagio, mentre sono cinque le regioni con il numero di nuovi casi superiore a 100: Lombardia (218), Piemonte (112), Veneto (110), Lazio (175) e Campania (203).

Il numero totale degli attualmente positivi è di 34.734 (ieri erano 33.789). Tra i positivi, 150 (7 in più di ieri) sono in cura presso le terapie intensive, 1.778 (18 in più di ieri) sono ricoverati con sintomi e 32.806 sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi (ieri erano 31.886).

Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 211.272 dai 210.801 di ieri. Oggi sono 14 i decessi, con il totale che sale a 35.577.