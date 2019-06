Niente Tour de France per Froome che si frattura una gamba al Critérium du Dauphiné

Chris Froome, il 6 luglio non sarà a Bruxelles alla partenza del Tour de France 2019, dove avrebbe inseguito la quinta vittoria in carriera. Il 34enne campione britannico, da quest'anno nelle fila del team Ineos, si è fratturato una gamba durante un giro di ricognizione per la cronometro di 26 km di Roanne, quarta tappa del Critérium du Dauphiné che vedeva Froome all'ottavo posto della classifica generale.

"Mentre percorreva un tratto in discesa, ad alta velocità, è finito contro un muro", ha dichiarato il direttore della squadra Dave Brailsford ad una tv francese. "Ci vorrà parecchio tempo prima che possa salire di nuovo in bicicletta".

L'ambulanza è arrivata quasi subito. Il corridore ha ricevuto le prime cure sul luogo dell'incidente e poi è stato trasferito in ospedale con l'intervento di un elicottero.

"È un incidente molto grave", ha proseguito Brailsford che poi ha precisato: "Ovviamente non ci sarà al via del Tour de France".

Froome, lo scorso anno, si era classificato terzo, mentre la vittoria era andata al compagno di squadra Geraint Thomas, terzo britannico a vincere la competizione.