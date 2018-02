Ben Dj fa scatenare Milano, Venezia, Catania…

Venerdì 2 febbraio 2018 su Ego esce "Sex on Fire" il nuovo singolo di Ben Dj. E' un brano dance / pop decisamente melodico in cui spicca ancora una volta la bella voce di Eon Melka. Chi segue Ben sui social e nelle sue serata ha già avuto modo di ascoltarlo… Ovviamente, prima e dopo questa importante uscita discografica, Ben Dj non si ferma di certo, anzi. Il suo calendario di dj set non si ferma praticamente mai e Ben Dj resta protagonista negli hot spot milanesi e non solo. Ogni mercoledì e venerdì è in console a Bullona - Milano, giovedì e domenica Canteen - Milano, domenica Brunch party a Casa Gourmet - Milano. A febbraio fa poi scatenare oltre a mille altri anche un esclusivo Party di Carnevale alla Palazzina Grassi di Venezia e pure un fashion party a Catania.

Dove suona Ben Dj a fine gennaio e febbraio 2018

Ogni mercoledì e venerdì Bullona - Milano

Ogni giovedì e domenica Canteen - Milano

Ogni domenica Brunch party a Casa Gourmet - Milano

2/2 Ritual Club - Castellanza (VA)

10/2 Carnevale di Venezia Party @ Palazzina Grassi "The Wolf of Wall Street"

18/2 Max Mara Party / Catania

23/2 Fashion Week Party Mr&MRS Italy - Milano

24/2 Noir Club - Lissone (MB)

Ben Abdallah Taoufik aka Ben Dj, è un dj italiano di origini tunisine molto conosciuto a livello nazionale ed internazionale. I suoi dj set lo portano sempre in giro per il mondo da Miami ad Ibiza, dall'Europa all'Asia, passando dall'Arabia Saudita e, ovviamente, per le console dei top club italiani. Suonano spesso la musica di Ben Dj nei loro dj set e nei loro radioshow leggende del mixer come Steve Aoki, Tiesto, Blasterjaxx, Bob Sinclar, Oliver Heldens, Fat Boy Slim e tanti altri. Ben Dj da anni è di casa, anzi in console, nei party che contano, in tutto il mondo. Da Ibiza a Miami passando per Miami, Ben DJ non manca mai. E' spesso il protagonista musicale delle feste di presentazione del Calendario Pirelli, party davvero esclusivo che ha fatto muovere a tempo diverse volte (è accaduto a New York, ad esempio, il 10 novembre 2017, quando si presentava The Cal 2018). Tra le sue tante produzioni, spesso ai vertici di Billboard, Beatport o iTunes, ci sono "Me & Myself", "Sorry", "I'm In Love", "Freedom Call" e pure "Smile", uno dei più grandi successi dell'estate 2010. Il suo singolo recente "Hold Tight" ha superato i 3 milioni di ascolti su Spotify ed è una delle canzoni simbolo dell'estate 2017 in ambito pop dance & dintorni. A febbraio 2018 esce il suo nuovo singolo, "Sex on Fire" (feat. Eon Melka).

