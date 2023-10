Il singolo della band sugli stores digitali e nelle radio.

“Rockabilly Boogie” è il singolo dell’energica ed eclettica band dei Back to Billy, sui principali stores digitali e dal 20 ottobre nelle radio in promozione nazionale. Un connubio perfetto tra passato e presente pur mantenendo una forte e distinta personalità artistica. Suoni vintage con arrangiamenti estremamente curati su cui scivola la voce intrecciandosi con melodie d’oltreoceano dal forte impatto musicale e mai banali. Uno sfrenato e frizzante rockabilly ritmato dai passi di danza di una “regina del ballo” che non ha un nome, né un sesso, né un'età.

“È il potere della musica che ti travolge e ti trascina in pista. Rockabilly Boogie si ispira alle sonorità dei tempi d'oro del genere dal quale prende il nome, scritto e composto da una penna giovane e audace con l'obiettivo di far breccia nell'anima Rock n' Roll di un vasto pubblico: da quello che ha vissuto quell'epoca in prima persona sino alle ultime generazioni.” Back to Billy

Storia della band

La nascita della band parmense risale al 2019, frutto dell'incontro tra la cantante Alessandra Barry e la batterista Stefania Robuschi, entrambe intenzionate ad avviare un progetto duraturo e di qualità in grado di raggiungere i grandi palchi. La band è attualmente formata da 2 ragazze e 2 ragazzi: Alessandra Barry (voce e chitarra) e Stefania Robuschi (batteria), Lorenzo Ferrari (chitarra solista e seconda voce) e Marcello Mozzanica (basso/cori). Menzione d’onore per la partecipazione della band alle finali nazionali di Sanremo Rock 2022 sul prestigioso palco del Teatro Ariston a Sanremo proprio con il singolo “Rockabilly Boogie”. La musica dei Back to Billy ha chiare influenze dal passato, risalenti agli albori del genere Rock’n’roll. Il progresso della band è dovuto alla certezza comune della ciclicità delle mode che, una volta superate, restano semplicemente in attesa del loro momento per fare ritorno.

Facebook: https://www.facebook.com/back2billy

Instagram: https://www.instagram.com/backtobilly/

Website: https://www.backtobilly.it

YouTube: https://www.youtube.com/@backtobilly

Spotify: https://spoti.fi/3b2cBRv