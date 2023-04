Oggi si è riunito l'Uefa Football Board, un comitato di consulenza e supervisione composto da oltre 20 personalità del mondo del calcio tra allenatori ed ex giocatori, per indirizzare l'Uefa nel promuovere o migliorare le regole del gioco e la loro applicazione, sia a livello europeo che nei campionati nazionali.

Tra gli argomenti trattati per la stagione 2023-2024, notevole rilievo hanno avuto le attuali regole sui falli di mano, che il Board ha cecato di migliorare con proposte che possano garantire maggiore chiarezza e uniformità nell'interpretazione da parte degli arbitri. In particolare, il Football Board ha proposto di:

essere più tolleranti nei casi di tocchi di mano involontari causati da un rimbalzo improvviso del pallone sul corpo, soprattutto quando il pallone non sia diretto verso la porta;

non sanzionare automaticamente con un'ammonizione i falli di mano che impediscono un tiro in porta;

eliminare il rosso automatico per i falli di mano che evitano un gol o una chiara occasione da gol, a meno che non si tratti di gesti intenzionali;

punire con maggiore severità i comportamenti antisportivi, a partire dalle simulazioni, includendo quelle che esagerino le conseguenze di un fallo.

Queste raccomandazioni saranno sottoposte all'IFAB, l'organo che stabilisce le regole del gioco, per eventuali modifiche normative.

Nella riunione odierna, il Football Board ha inoltre espresso soddisfazione per il livello di arbitraggio raggiunto nelle competizioni UEFA per club e ha invitato a seguire lo stesso approccio in tutta Europa.