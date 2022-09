Alla 7.a giornata di Serie A, con 5 vittorie, un pareggio e una sconfitta, 15 gol fatti e 7 subiti, l'Udinese è in testa alla classifica di serie con 16 punti.

Questa domenica, la squadra allenata da Sottil, al Friuli, ha battuto l'Inter 3-1. Dopo il gol iniziale di Barella, al 5' minuto su punizione, l'Inter pensava di aver già sbrigato la pratica Udinese, ma si sbagliava con i friulani che hanno trovato il pareggio su autorete di Skriniar già al 22'. La punizione di Pereyra gli sbatte addosso e finisce alle spalle di Handanovic.

Dopo che l'Inter ha un buon inizio di secondo tempo, con Dzeko che segna il suo 100esimo gol in Serie A dopo aver saltato Silvestri e poi annullato per fuorigioco, l'Udinese comincia a cresce di minuto in minuto tanto che al 72' Deulofeu colpisce il palo e Samardzic si fa respingere la ribattuta.

L'Inter si sbilancia alla ricerca del vantaggio e i friulani si rendono sempre pericolosi in contropiede con la rete del vantaggio che arriva all’85' con un colpo di testa di Bijol, imparabile per Handanovic. Nel recupero, 93', arriva il terzo gol con Arslan, ancora di testa, in contropiede su assist di Deulofeu.