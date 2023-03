Anche quest'anno da EBOLI parte la gara di solidarietà che grazia alla dedizione, alla costanza ed all'impegno di Fatiha e Hakima CHAKIR, rispettivamente Presidente e Vice Presidente dell'Associazione Internazionale "IL MONDO A COLORI - LELLA FATNA - A.P.S." che unitamente al proprio Direttivo e Volontari, sono protagonisti nel Salernitano, in Campania e non solo, numerosi volontari impegnati nella vendita di beneficenza delle Uova Solidali, che consentiranno all'Associazione di poter erogare non soltanto le Uova a più piccoli, ma aiuti alimentari concreti a persone e famiglie in difficoltà, come già da diversi anni fa, grazie al Banco Alimentare ed all'aiuto ed al sostegno di tanti che hanno a cuore la Solidarietà.

Aderire all'iniziativa è molto semplice, basta contattare previo messaggio Whatsapp ad uno dei numeri in locandina, per prenotare il tuo Uovo Solidale e/o per avere informazioni sull'iniziativa.

Saranno inoltre attivati point di vendita stradali con banchetti solidali a ridosso dalla vigilia delle Sante Palme e per tutta la settimana Santa in vari luoghi, fra cui nelle città di Eboli presso Piazza Giovanni Paolo II (davanti la Chiesa di San Bartolomeo Ap.), Quadrivio di Campagna, etc.

"Sostenere la Solidarietà è un Atto d'Amore per sé stessi e verso gli Altri".