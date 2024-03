Gara podistica Stramilano 2024

La Stramilano è una gara podistica internazionale che si svolge a Milano ogni anno. La gara è aperta a podisti di tutti i livelli, dagli atleti professionisti ai principianti.

La 51esima edizione della Stramilano si terrà domenica 24 marzo 2024. La gara sarà composta da tre diverse distanze:

Mezza maratona di Stramilano (competitiva), Stramilano Half Marathon 2024 con i migliori atleti del running internazionale.

Questa gara di 21,097 chilometri è riservata agli atleti professionisti e segue un percorso a circuito che si snoda attorno alla città.

Stramilano 10Km (non competitiva) - Questa gara di 10 chilometri inizierà alle 09:30 da Piazza Duomo



Stramilanina 5Km (non competitiva) - Questa gara di 5 chilometri inizierà anche da Piazza Duomo ma alle 10:00. Questa gara è perfetta per famiglie e bambini.

Il percorso della Stramilano 10Km e della Stramilanina 5Km si snoda per le strade del centro di Milano. Il percorso è completamente pianeggiante e ci saranno punti di ristoro lungo il percorso.



Se sei interessato a partecipare a una delle gare non competitive, puoi registrarti online o presso il Centro Stramilano in Piazza Duomo. Le iscrizioni per la mezza maratona competitiva sono già chiuse.

La gara causerà alcune chiusure stradali a Milano domenica, quindi assicurarsi di controllare il sito ufficiale della Stramilano per i dettagli.

Che tu sia un corridore o semplicemente uno spettatore, la Stramilano è un ottimo modo per vivere l'energia e l'eccitazione di Milano.

Ecco alcuni altri dettagli sulla gara:

Sito ufficiale: https://www.stramilano.it/

Data: domenica 24 marzo 2024

Orario di inizio: Stramilano 10Km: 09:30

Stramilanina 5Km: 10:00

Mezza maratona di Stramilano: 08:30

Iscrizioni: Le iscrizioni per la Stramilano 10Km e la Stramilanina 5Km sono aperte online e presso il Centro Stramilano in Piazza Duomo

Le iscrizioni per la mezza maratona competitiva sono chiuse.

La sacca di partecipazione dovrà essere ritirata esclusivamente presso:

Centro Stramilano, Milano, Piazza Duomo, nell’apposita aerea denominata “Iscrizioni online/prenotate 10-5 Km”, presentando l’e-mail di conferma:

da sabato 16 a sabato 23 marzo 2024, dalle ore 10.00 alle ore 20.00;

domenica 24 marzo 2024, dalle ore 07 .00 alle ore 10.00.

Iscrizioni presso i Punti Ufficiali d’Iscrizione e al Centro Stramilano

La sacca d’iscrizione verrà consegnata all’atto dell’iscrizione e pagamento

Sperando che queste informazioni siano stati utili...

