Si sono aperte da pochi giorni le prenotazioni per visitare l'isola di Montecristo.

Resa famosa dal celebre romanzo di Alexandre Dumas, l'isola è una riserva naturale protetta, sotto la supervisione dei Carabinieri Forestali e si può esplorare solo con tour guidati.

Per il 2024 sono 1725 i posti disponibili, in totale, per le 23 giornate di visita previste tra maggio e ottobre.