Coronavirus. Contagiato il Premier britannico Boris Johnson. L’uomo che aveva deriso le misure adottate dal nostro Paese e dalla Cina per contrastare l’avanzamento del coronavirus è ufficialmente in quarantena perché risultato positivo al virus.

Dopo il primo approccio "Immunità di gregge" per l’intero Regno Unito, il Premier britannico Boris Johnson ha eseguito una straordinaria inversione a U ordinando (Poco alla volta) la chiusura di scuole e locali commerciali. Oltre al divieto di uscire se non strettamente necessario e di mantenere la distanza di sicurezza di un metro tra le persone.

Qualche giorno fa Buckingham Palace aveva annunciato la positività al coronavirus del principe ereditario Carlo d’Inghilterra che si trova in quarantena in compagnia della moglie Camilla nella loro residenza in Galles.

In questi giorni si era diffusa la voce del decesso del Principe Filippo, consorte della regina Elisabetta II a causa del coronavirus. Notizia immediatamente smentita da Buckingham Palace.

Quello che stupisce e che fa storcere il naso alla maggioranza dei cittadini britannici è l’atteggiamento dei Duchi di Sussex Harry e Meghan che in piena crisi coronavirus che potrebbe tra l’altro mettere in serio pericolo la stessa istituzione della Monarchia, si sono trasferiti da Canada negli Stati Uniti d’America e più precisamente nella città natale di lei, Los Angeles.