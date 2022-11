In attesa di Brasile - Serbia (Gruppo G) che promette scintille, ed è sicuramente il match più interessante di oggi, la quinta giornata di Coppa del Mondo in Qatar ha visto disputarsi i seguenti incontri:

Svizzera - Camerun 1-0 (Gruppo G)

Uruguay - Corea del Sud 0-0 (Gruppo H)

Portogallo - Ghana 3-2 (Gruppo H)

Con il calcio di rigore segnato nella ripresa, con cui ha portato in vantaggio il Portogallo, Cristiano Ronaldo è diventato il primo giocatore nella storia a segnare in cinque diversi Mondiali, affiancando, in quanto a presenze, Lothar Matthäus (GER), Antonio Carbajal (MES), Rafa Márquez (MES), Gianluigi Buffon (ITA), Andrés Guardado (MES), Guillermo Ochoa (MES) e Lionel Messi (ARG), con gli ultimi tre giocatori della lista che hanno raggiunto il record in quegsta edizione.

Cristiano Ronaldo, con oggi, ha giocato la sua 18esima partita nel torneo, con 8 gol segnati in totale. Se giocherà almeno tutte e tre le partite della fase a gironi, l'attaccante finirà la Coppa nella "top 10" degli atleti con più partite nella storia della competizione.

Se Ronaldo riuscirà a segnare almeno un'altra rete, potrà replicare il record ottenuto da Eusébio, come capocannoniere di tutti i tempi del Portogallo ai Mondiali, con 9 gol.





Crediti immagine: twitter.com/Cristiano/status/1595501696184160259