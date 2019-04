Da Pornostar a Pastore di Dio... la conversione di Crystal!

Sembra impossibile credere che dopo anni di lavoro come Pornostar , un attrice porno possa lasciare tutto e diventare addirittura un Pastore nella Casa di Dio! E ppure e' accaduto in America , poiche' a Dio nulla e' impossibile!

Dopo ben 10 anni di carriera nell'Hard e quasi 100 film a luci rosse, all'età di 33 anni, l'attrice “hard” Crystal Bassette è diventata un pastore di Dio, decidendo di dedicare completamente la sua vita alla fede, una scelta radicale,totale ed assoluta nelle braccia di Dio!

Crystal e' entrata a far parte del mondo del porno da giovanissima, all'età di soli 16 anni, quando rimase incinta di suo figlio ed intraprese quella carriera per poterlo crescere. E' stata una scelta sofferta ma obbligatoria per lei...doveva garantire una vita decente e sicura al suo bambino!

Cosi' dopo anni ed anni di lavoro in quel mondo cosi' “buio”, come lei stessa lo definisce, arrivando a guadagnare anche 250mila sterline l'anno e nonostante il successo che ottiene e che la fa' diventare una Pornostar di fama in America, Crystal dopo un incidente di auto, dove aveva rischiato di perdere la sua vita e quella del suo bambino, ha improvvisamente un'illuminazione divina, un'incontro con la Luce, in cui lei ha sentito la presenza potente di Dio, che l'ha portata a cambiare radicalmente tutta la sua vita.

Lei stessa,oggi, dopo una lunga conversione che l'ha portata a sposarsi con un uomo che le vuole bene e a cui vuole bene e ad avere altri figli, afferma di essere finalmente felice e dice : "Ho intrapreso una strada sbagliata, ero giovane e non capivo cosa stessi facendo....poi mi sono trovata a fare abuso di alcolici e farmaci per non pensare, così ho capito che dovevo cambiare", "Ero solo un oggetto sessuale e temevo che a lungo andare potesse influire anche sulla crescita di mio figlio... mi hanno aiutato ad attuare questo cambiamento e durante questo mio cammino di conversione, lungo e difficile anche mio marito e i miei figli, e anche grazie al loro sostegno che oggi sono rinata ad una nuova vita sotto l'amore di Dio!

Oggi Crystal e' una donna “nuova” con un marito che la ama follemente e dei figli a cui e' molto legata e che rappresentano tutta la sua esistenza, il bene piu' prezioso che ha e che per lei sono un dono di Dio!

Per chi la vede dentro la chiesa della sua citta' parlare di fede, di amore, di peccato, di Dio, perche' oggi lei e' diventata un Pastore...sembra incredibile crederci!Eppure Crystal e' una testimonianza vivente che Dio esiste e che nella vita tutto puo' cambiare se apri il tuo cuore al Signore!

Per questo Crystal ha voluto raccontare al mondo la sua conversione, affinche' sia da testimonianza per quanti non credono e non hanno fede e sono lontani da Dio!

E chi non crede alla sua storia, a tratti surreale, basta che oggi incroci lo sguardo di Crystal per accorgersi che la luce di Dio e' dentro di lei!

Un convertito si riconosce dai suoi occhi che emanano luce,compassione e amore, come la samaritana che stava per essere lapidata ed e' stata invece salvata e perdonata da Gesu'! Per lei dopo questo perdono totale che ha pervaso e scosso la sua anima e la sua esistenza, non esiste altro che Gesu'...