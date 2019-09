Nel sondaggio TgLA7 l'alleanza tra Dem e 5Stelle fa bene a quest'ultimi

Una nuova alleanza che fa bene (in base ai consensi) al Movimento Cinque Stelle, quella con il Partito Democratico, suo possibile nuovo alleato.

La Lega di Matteo Salvini soffrirebbe, invece, a causa della crisi di Governo, pur continuando a rimanere il primo partito.

In aumento, infine, gli altri partiti di sinistra e +Europa.

Questo sarebbe il quadro più aggiornato nell'attuale panorama politico italiano, in base al sondaggio di lunedì 2 settembre, condotto da SWG per conto del Tg di La7.

La Lega, che a fine luglio era al 38%, oggi non va al di là del 33,6%. I 5 Stelle, dal 17,3% passano al 21,4%, mentre il Partito Democratico, che era al 22% a luglio oggi si ferma al 21,1%.

Per quanto riguardo il giudizio su un possibile governo Pd 5 Stelle, un convinto via libera arriva dall'elettorato Pd, con due terzi di sì, mentre più risicato è il consenso degli elettori del M5S, che non supera il 51%, contro il 40% dei contrari.