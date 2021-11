La tecnologia non si ferma. Nuove soluzioni sono sempre alle porte, più moderne che offrono ampi spazi di miglioramento nella gestione degli impianti industriali.

I sistemi per il controllo distribuito (DCS) sono protagonisti indiscussi nella gestione automatizzata dei processi produttivi da ormai qualche decennio. Capita allora che ci si trovi difronte alla necessità di dover aggiornare, nel caso migliore o sostituire, nel peggiore, il sistema DCS con versioni di ultima concezione soprattutto per ragioni di obsolescenza.

A tale proposito ho sviluppato ed aggiornato nel tempo un tool fatto per Microsoft Excel, che facilita il reverse engineering, di una delle pietre miliari dei sistemi per il controllo distribuito, Il DCI System Six prodotto dalla ABB.

Il tool, che prende il nome di DCU3200, permette il completo reverse engineering partendo dai segnali di inpunt / output (I/O) di qualsiasi natura essi siano (I/O classico, Profibus, Modbus, etc ...), fino ad arrivare alle parti più complesse del software.

DCU3200 è compatibile con versioni di Microsoft Excel 2010 o superiori.

Se interessati vi invito ad guardare il video di presentazione od il video di dettaglio. Fatevi la vostra idea e non scordate di seguirmi sul mio nuovo canale Youtube dedicato alla scienza ed alla tecnologia! Science & TEC.

Buona visione ed alla prossima!