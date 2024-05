L'Associazione Italiana Medici per l'Ambiente (ISDE Italia) organizza la XIII edizione delle Giornate Italiane Mediche dell'Ambiente, per venerdì 24 maggio 2024 alle ore 11:00 presso la Sala Bandiera, Ufficio del Parlamento Europeo in Italia, situata in Via Quattro Novembre 149, Roma.

Quest'anno le Giornate Mediche dell'Ambiente avranno come tema centrale la prossima legislatura europea, ed in particolare le proposte di medici e scienziati per il nuovo Parlamento Europeo – che eleggeremo l'8 e 9 giugno – e per la Commissione che ne scaturirà.

Come sappiamo, il ruolo dell'Unione Europea è fondamentale nel campo della ambientale e della salute; nelle prossime elezioni europee le forze politiche sovraniste, reazionarie e conservatrici cercheranno di mettere in discussione la maggioranza che in questi anni – sia pure con i limiti che abbiamo evidenziato – ha lanciato il Green Deal, rimettendolo in discussione, con l'intento di rivedere tutta la legislazione più avanzata in campo ambientale adottata in questi anni.

Durante l'evento, esperti del settore medico e scientifico presenteranno le loro raccomandazioni e proposte per migliorare le politiche ambientali e sanitarie a livello europeo.



Tra i relatori dell'evento figurano:

Roberto Romizi

Laura Reali

Fabrizio Bianchi

Giovanni Viegi

Giovanni Ghirga

Maria Grazia Petronio



L'evento sarà un'occasione unica per discutere delle sfide ambientali e sanitarie attuali e per proporre soluzioni innovative e scientificamente fondate. Saranno presenti anche alcuni candidati al Parlamento Europeo, offrendo così un'opportunità di dialogo diretto tra la comunità scientifica e i rappresentanti politici.