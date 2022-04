5000 ore di volo: questo l'importante traguardo tagliato dagli Eurofighter italiani del Task Group Typhoon rischierati in Kuwait. A partire dal primo rischieramento in Kuwait, sulla base aerea di Al Jaber da marzo 2019 ad agosto 2020 e da aprile 2021 fino ad oggi, rischierati su Ali Salem, gli F-2000A, hanno evidenziato la loro piena e maturata capacità operativa nelle missioni di volo, portando a termine 1.200 sortite per un totale di 5.000 ore di volo totali.

E' un traguardo davvero importante per l'Italian National Contingent Command Air rischierato in Iraq, da parte degli assetti aerei dell'Aeronautica mIlitare ad esso assegnati nell'ambito dell'Operazione Nazionale Prima Parthica all'internodell'Operazione Internazionale Inherent Resolve che ha come obiettivo la lotta e il contrasto al Daesh. Altri importanti traguardi sono stati raggiunti dai velivoli italiani come il Boeing-KC-767A rischierato in Kuwait dal 2014 con il Task Group Breus della Task Force Air Kuwait, che ha invece raggiunto il traguardo delle 9000 ore di volo effettuate in un Teatro Operativo. Questo velivolo svolge operazioni di rifornimento in volo (Air to Air Refuelling), incrementando in questo modo la quantità di carburante disponibile in volo agli altri assetti aerei della Coalizione, permettendo cosi, di prolungare la loro permanenza nelle zone di svolgimento delle operazioni aeree militari.

Rischierato in Iraq, presso la base di Erbil, di recente, il Task Group Albatros, ha celebrato invece l'importante traguardo delle 7000 ore di volo sui cieli dell'Iraq. Il mantenimento della Situational Awareness è stato garantito anche dal Task Group ARABA Fenice, tra le prime unità della Coalizione ad essere schierato nel 2014 dall'Italia nell'Operazione Inherent Resolve. Proprio grazie alla professionalità degli equipaggi di volo si è potuto raggiungere il traguardo delle 14000 ore di volo effettuate.

L'eccellenza tecnologica ed operativa degli assetti e la qualità e la quantità dei prodotti forniti, hanno permesso all'Italia di collocarsi tra i primi contributori per il contrasto alle cellule del Daesh, la protezione della popolazione ed il supporto alla pacificazione in Iraq. Il Task Group Albatros, di recente rischierato presso la base di Erbil, ha tagliato il traguardo delle 7000 ore di volo sui cieli dell'Iraq.

E' grazie alla elevatissima professionalità dei militari italiani dell'Aeronautica, rischierati in Kuwait e in Iraq, ed alla disponibilità dei differenti assetti aerei tecnologicamente avanzati, che si si raggiungono i massimi risultati nelle Capacità Operative Fondamentali che l'IT NCC Air, tramite la Task Force Air, espleta ogni giorno 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Ancora una volta l'elevatissima professionalità, passione e competenza dei militari italiani nel loro lavoro, fa la differenza nei teatri operativi all'estero. lasottilelinearossa.over-blog.it