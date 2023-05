Il Conad di via Arrigo Boito a Monfalcone si rinnova e diventa “Spesa Facile”, il nuovo formato che punta sulla convenienza di tutti i giorni. Giovedì 1 giugno alle ore 8,30 ci sarà l’inaugurazione con la presenza delle autorità locali, a partire dal sindaco Anna Maria Cisint, e la benedizione del negozio. I clienti potranno usufruire di un omaggio a scelta tra un portachiavi con moneta per carrello o una borsa riutilizzabile Conad.

Il punto vendita ha una superficie di 2.500 metri quadri e offre una vasta gamma di prodotti e servizi, tra cui la possibilità di portare con sé gli animali domestici nei carrelli appositi. Tra le attrazioni ci sono i prodotti tipici del Friuli Venezia Giulia di “Siamo Conad”, la gastronomia con banco caldo, l’enoteca, i locker dell’e-commerce e le casse veloci “fai da te”.

Il negozio è aperto tutti i giorni con orario continuato: dal lunedì al sabato dalle 7,30 alle 20,30 e la domenica dalle 8,30 alle 20.

«Il formato Spesa Facile è nato dalla nostra volontà di offrire ai clienti un'esperienza di acquisto semplice e quotidiana — afferma l’AD di CIA-Conad, Luca Panzavolta —. Questo si traduce in una convenienza costante per tutto l'anno, con la sicurezza delle grandi marche e la qualità dei prodotti a marchio Conad, senza dover rincorrere promozioni e offerte speciali. Questo tipo di di offerta commerciale è molto apprezzata dai clienti, soprattutto in questo periodo storico, ma il successo del marchio Conad in Italia è frutto non solo della nostra cura per cortesia, convenienza e qualità, ma anche della sinergia con i produttori locali. Siamo consapevoli che i nostri clienti cercano anche le specialità del loro territorio come ortofrutta, salumi, carni e formaggi. Per questo motivo, abbiamo riservato una particolare attenzione alla selezione dei fornitori del Friuli Venezia Giulia, che sono numerosi e di alto livello».