Parte forte il 2024 elettronico targato Bolgia - Bergamo. Venerdì 5 gennaio 2024 arriva sul palco il top dj produttore inglese AnD. Con lui, nella notte che precede la festa della Befana, fanno scatenare il Bolgia anche Ankkh, super duo milanese, e WarinD, artista partenopeo. Sono quattro arttisti in forte crescita nella scena techno.



E' Dimitri Poumplidism, all'anagrafe, il vero nome di AnD, dj e produttore di base a Manchester, in Inghilterra uno degli artisti sul palco del Bolgia il 5 gennaio 2024. E' uno dei dj producer specializzati in hard techno ormai più richiesti nei club di mezzo mondo. Questo progetto nasce in realtà come duo. Nel 2020, la decisione di portarlo avanti da solo. A Dimitri sono legate realtà discografiche di riferimento in questo genere come l'omonima And, dove ha pubblicato la serie "The Hardware Sessions", faro per chi ama questo suono potente e futuristico, e pure l'etichetta Dimi, dedicata anche essa alla sperimentazione. AnD è un pioniere nel mondo di una techno veloce e potente. I suoi set e le sue capacità di DJing ipnotizzano il pubblico di rinomati eventi globali, consolidando la sua eccezionale reputazione. Dopo un top club come il Bolgia - Bergamo, infatti, nella stessa data del 27/1/24 fa ballare due club olandesi: il Klokgebouw di Eindhoven ed il Al Hemkade 48 ad Amsterdam.



Sulla stessa lunghezza d'onda (sonora) viaggia il duo milanese ANKKH, sul palco del Bolgia di Bergamo il 5 gennaio 2024. Sono Kristofer ed Ektor e portano sul palco un vero spettacolo che combina un suono techno e sottoculture come cyberpunk e hyper pop, e un pizzico d'arte. Il 5/1/24 al Bolgia c'è poi in console il partenopeo WarinD, dal 2015 al capo della omonima label dedicata a generi come industrial e hardgroove techno. Chiude il cerchio, in Club Room, WM. Il Bolgia apre alle ore 23.30 e si balla fino alle 6 del mattino.



L'appuntamento di venerdì 5 gennaio 2024 al Bolgia di Bergamo con AnD + Ankkh + WarinD x Epiphany Event in console è solo l'ennesimo di peso per il top club sull'A4. Qui si sono infatti esibiti super dj come Marco Faraone, Leon, Chris Liebing, Sam Paganini, Indira Paganotto, KLANGKUENSTLER, Nastia, Ilario Alicante, Luca Agnelli, Deborah De Luca, Tita Lau, 999999999 e Lokier.

05/01/24 | Epiphany Event | AnD + Ankkh + WarinD @ BOLGIA

https://www.bolgia.it/and/



Bolgia - Bergamo

via Vaccarezza 9, Osio Sopra (Bergamo) A4: Dalmine

info: 338 3624803