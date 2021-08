La paura derivante dall'impennata dell'inflazione si riappropria della Turchia. In base agli ultimi report, i prezzi al consumo sono saliti a luglio al 18,95%. Si tratta del massimo da aprile 2019.

Ormai l'inflazione ha quasi raggiunto il livello dei tassi di riferimento, che sono al 19%. Ma la CBRT non può alzarli, perché Erdogan, nemico giurato dai tassi alti, non vuole, tanto da aver cambiato per tale motivo tre direttori della banca centrale in appena 2 anni.

Inoltre, qualche settimana fa, il presidente turco aveva promesso che entro agosto i tassi di interesse avrebbero iniziato a scendere... ma questo non sembra che potrà accadere.