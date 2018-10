Ecco quanto è costato il Monza a Fininvest

L'ex proprietario del Monza, che comunque rimarrà presidente nel nuovo corso, Nicola Colombo, ha acquistato la totalità delle quote del club, accaparrandosi per una cifra intorno ai 100mila euro anche quelle di proprietà del vicepresidente Roberto Mazzo, per poi cederle tutte alla Fininvest di Silvio Berlusconi, per un importo totale di poco superiore ai 2,9 milioni di euro.

Tanto è costato il Monza calcio a Silvio Berlusconi.

Della cifra, 2,5 milioni sono stati saldati al passaggio di proprietà delle quote, mentre gli altri 400mila euro verranno liquidati, salvo accordi tra le parti, entro il 27 marzo 2020.

Galliani ha ribadito che l'iniziativa è da classificarsi come "operazione romantica" slegata da qualsiasi attività speculativa. Quali saranno i piani per il nuovo Monza lo spiegherà, forse già a partire da venerdì prossimo, lo stesso Silvio Berlusconi in una conferenza stampa dedicata.