Chi ha sbagliato pagherà! Io confido nella magistratura e ho la coscienza pulita, voglio aggiungere che da stalla l'ho fatta diventare un'abitazione spendendo molti quattrini e sudore senza aver mai chiesto un centesimo al comune, e in tutti questi anni ho mantenuto sempre pulito tutto quello che era di competenza comunale compreso il taglio dell'erba. Ho fatto anche da custode dopo l'orario di chiusura del mattatoio, imbattendomi parecchie volte in situazioni di pericolo senza mai chiedere in cambio nulla.

Ora, per qualche losco interesse comunale, vengo trattato da abusivo e sfruttatore , e per ripagarmi mi staccano di un bene primario? L'unica cosa che mi è stata concessa di pagare è l'immondizia che pago regolarmente.

Orlando Palmer