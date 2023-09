L’ultimo sondaggio simile risale al 2014. Il sondaggio attuale mostra un cambiamento significativo nell’opinione del clero inglese riguardo alla moralità sessuale negli ultimi dieci anni. Il vescovo di Leeds, Nick Baines, ha dichiarato al Times che il sondaggio ha mostrato che i pastori affrontano gli stessi problemi della società nel suo insieme. Si mostra però scettico nei confronti di una riforma:

«la Chiesa in quanto tale non è un club. Ha una vocazione particolare, che non è quella di essere popolare. La Chiesa non ha sempre avuto ragione, ha aggiunto, ma deve essere all’altezza della sua vocazione che è quella di essere fedele a Dio».

Tensioni esistono anche all’interno della Chiesa d’Inghilterra. Diversi ex vescovi si sono convertiti negli ultimi anni all’Ordinariato cattolico di Nostra Signora di Walsingham, creato nel 2009 per consentire ai convertiti della Chiesa anglicana di preservare le proprie tradizioni.

Per il Movimento Internazionale dei sacerdoti sposati suggestioni che se non arrivano a cambiamenti di normativa non hanno valore. anche nella Chiesa Cattolica Romana l'immobilismo regna. E i preti sposati sono ancora largamente discriminati e non è consentito loro l'accesso al servizio all'altare per la Messa e i Sacramenti. Al contrario molti preti anglicani convertiti al Cattolicesimo possono ora esercitare il ministero cattolico-romano con moglie e figli.





