E' bastata un'ora per vedere andare esaurite tutte e cinque monete della nuova

collezione numismatica presentata al Mef. Si tratta delle monete della serie Flora e Fauna - La Margherita.

Non è più possibile inoltre pre-ordinare la "ciambella" pensata per accogliere la moneta dedicata al Tour mondiale 2023-2025 della nave-scuola Amerigo Vespucci e la moneta pensata per i 550 anni dalla nascita di Michelangelo. Chiuse anche le prenotazioni per la moneta che celebra il 160° Anniversario delle Capitanerie di Porto e Guardia Costiera e il conio dedicato alla canzone di Renato Zero "Il cielo".

"Vogliamo che le nostre monete siano il biglietto visita dell'Italia nel mondo, siano un simbolo di qualità e creatività", parole del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. "Le monete sono molto più che semplici pezzi di metallo, sono un simbolo della nostra cultura e della nostra creatività", ha sottolineato il ministro.